Гладков: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Фото: kremlin.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле поселка Борисовка. По его словам, обошлось без пострадавших.

ВСУ обстреляли поселок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет. С квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша. Все службы выехали на место, — заявил губернатор.

22 мая после атаки диверсантов ВСУ глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции в регионе. В области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО, а сами граждане, передвигаясь по улицам, должны будут иметь при себе спецдокументы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).