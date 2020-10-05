Гинцбург сообщил, когда закончится рост числа заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c6018bba-06e5-11eb-a001-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Рост и спад количества заболевших коронавирусом будут чередоваться, пока не завершится массовая вакцинация, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, он ничего не знает про пики и плато — сейчас идёт обычный эпидпроцесс, массовое заболевание, передающееся воздушно-капельным путём.

И пока все мы с вами не будем провакцинированы и хорошо защищены с помощью, собственно, иммунитета, который <...> должен возникнуть в результате вакцинации, <...> всё время будут подъёмы и спады, — подчеркнул Гинцбург.

Он уточнил, что влияние на данный процесс будут оказывать сезонность, скученность людей, транспортные потоки и масса других факторов, пока COVID-19 не станет вакциноуправляемым, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что всеобщий режим самоизоляции в России повторно вводить не будут. Это не потребуется, так как нынешние возможности медицины позволяют не вводить подобные ограничения.

В России 5 октября зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. Кроме того, впервые за несколько месяцев коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,2. Это даёт право вернуть режим ограничений, если власти на местах посчитают такое необходимым.