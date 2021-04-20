Гинцбург: «Спутник V» получили 10-11 млн человек

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Вакциной от коронавируса «Спутник V» привились уже примерно 10-11 млн россиян, рассказал директор разработавшего препарат центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, этот показатель не учитывает число привитых пациентов в других странах.

Вакцинировано порядка 10-11 млн [человек], а может быть, и больше, если учесть зарубежные страны, — сказал эксперт в эфире Первого канала.

Вакцина, разработанная на основе аденовирусных векторов человека, была зарегистрирована в России в августе 2020 года. По официальным данным, эффективность препарата составляет 91,6%, он обеспечивает защиту от тяжёлых случаев заражения коронавирусом. В самом центре Гамалеи, где создавали «Спутник V», утверждают, что эффективность в выработке клеточного иммунитета после вакцинации близка к 100%.

«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка трёх миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.

16 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России «значительно больше» восьми миллионов человек прошли вакцинацию от коронавируса. При этом точных данных о числе получивших прививку официальные органы не публиковали.