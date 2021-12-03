Гинцбург развеял мифы о COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург развеял несколько мифов о коронавирусе. Ношение медицинских масок нужно тем людям, которые ещё не вакцинировались, отметил он в эфире НТВ.

Она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами, — пояснил учёный.

Гинцбург добавил, что ношение масок вакцинированными предотвращает передачу возбудителя, если вирус переносит привитый человек. Также учёный опроверг утверждение, что переболевшие должны прививаться «Спутником Лайт».

Пятьдесят на пятьдесят — правда. Правда состоит в том, что через шесть месяцев переболевшим надо вакцинироваться «Спутником Лайт». Далее, если человеку <...> больше 65 лет, с очень большой вероятностью ему придётся привиться и вторым компонентом, — пояснил глава центра Гамалеи.

Он считает, что после первой прививки следует сделать тест на антитела. Если титр антител окажется 300 и выше, то можно отказаться от вакцинации вторым компонентом. Когда проверить уровень антител невозможно, лучше вакцинироваться второй раз.

Гинцбург опроверг и слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей.

Неправда. Всю систему доказательств получили в институте акушерства и гинекологии имени Кулакова. <...> Показано, что в результате вакцинации «Спутником V» работа генов совершенно не меняется, — подчеркнул учёный.

Ранее стало известно, что Александр Гинцбург настаивает на скорейшем введении системы QR-кодов на федеральном уровне. Без этой меры, по его мнению, невозможно победить пандемию. Он отметил, что система сертификатов должна жёстко разграничивать общение привитых и не привитых от коронавируса.