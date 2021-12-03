Гинцбург призвал скорее ввести QR-коды, чтобы разделить людей

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург настаивает на скорейшем введении системы QR-кодов на федеральном уровне. Без этой меры, по его мнению, невозможно победить пандемию. В эфире телеканала НТВ он отметил, что система сертификатов должна жёстко отделять привитых от непривитых.

Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных, — сказал Гинцбург.

Он также напомнил о необходимости носить маски, в том числе и вакцинированным. Потому что это даёт возможность предотвратить передачу возбудителя от вакцинированного человека, который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы.

Ранее появилась информация, что в Госдуме обсуждают введение QR-кодов и среди детей и подростков. По словам источника, дискуссия ведётся давно, у инициативы есть как сторонники, так и противники. При этом вакцинировать детей и подростков официально могут разрешить уже в конце декабря, заявил депутат Федот Тумусов.

Ранее комитет Совета Федерации России по науке, образованию и культуре поддержал концепцию проекта федерального закона о повсеместном введении QR-кодов в общественных местах. Сенаторы считают, что из-за ситуации в стране законопроект необходимо принять в срочном порядке.