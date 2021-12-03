В Госдуме рассказали о введении QR-кодов для детей и подростков

В Госдуме обсуждают введение QR-кодов среди детей и подростков, рассказал источник в парламенте изданию «ФедералПресс». По его словам, дискуссия ведётся давно, у инициативы есть как сторонники, так и противники.

Каждый хочет, чтобы были соблюдены его права. Людей возмущает, что в разных регионах у нас разные требования к кодам и вакцинации. В одном регионе подростку без сопровождения не разрешают посещать общественные места, а в другом — разрешают. У нас нет единой законодательной базы по этому вопросу и каждый регион — кто во что горазд. Должны быть разработаны единые методики и методы в рамках всей Российской Федерации. Думаю, в течение работы нового созыва Госдумы мы этот вопрос проработаем, — рассказал собеседник.

При этом вакцинировать детей и подростков официально могут разрешить уже в конце декабря, заявил депутат Федот Тумусов. Он рассказал, что реальная вакцинация начнётся позже, ещё нескоро, и только с разрешения родителей. «Что придумает власть» по поводу QR-кодов для детей, он говорить пока не готов, но сам высказался против их введения.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что новая вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» по составу близка к «Спутнику V», но учитывает возрастные особенности и должна свести к минимуму побочные эффекты. Вакцинацию подростков он назвал мировой практикой.