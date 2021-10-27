Стали известны подробности о новой вакцине «Спутник М» для подростков

Новая вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» по составу близка к «Спутнику V», однако она учитывает возрастные особенности и должна свести к минимуму побочные эффекты. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин, передаёт РИА Новости.

Самое основное, что нужно знать, это то, что подростков нужно вакцинировать. Это сейчас является мировой практикой. Во всех странах, где успешно идёт программа вакцинации, она не ограничивается взрослыми, она переходит сначала на подростков, и сейчас уже активно обсуждается введение вакцинации с пяти лет, — отметил специалист, отвечая на вопросы в ходе эфира, организованного обществом «Знание».

По его словам, препарат создан специально для подростков, чтобы получить оптимальную эффективность при минимальной реактогенности. Центр им. Гамалеи уже провёл клинические исследования новой вакцины и получил все необходимые данные. Поэтому можно рассчитывать, что в ближайшее время «Спутник М» будет одобрен Минздравом, заявил Гущин.

Ранее в Минздрав России поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В случае регистрации препарата вакцинация подростков станет добровольной, прививки будут делать с согласия родителей или законных представителей.