В Совфеде поддержали законопроект о повсеместном введении QR-кодов

Комитет Совета Федерации России по науке, образованию и культуре поддержал концепцию проекта федерального закона о повсеместном введении QR-кодов в общественных местах. Сенаторы считают, что из-за ситуации в стране законопроект необходимо принять в срочном порядке, сообщает ТАСС.

Законопроект в связи со сложившейся непростой ситуацией с ковидом в стране носит срочный характер. Его реализация направлена на сбережение здоровья граждан. Предлагается поддержать законопроект, — заявил сенатор Петр Тултаев, который представил законопроект в рамках предварительного рассмотрения перед первым чтением в Госдуме.

Глава комитета Лилия Гумерова также добавила, что тема очень сложная и чувствительная, но время требует от законодателей оперативных решений. Она уточнила, что людям обязательно нужно будет разъяснять положения закона, поскольку, когда речь идёт об ограничениях, «возмущения имеют место».

Ранее сообщалось, что Госдума примет закон о QR-кодах после Нового года, до 1 февраля. До этого будет установлен переходный период, в это время можно будет предъявить не QR-код, а ПЦР-тест. Отмечается, что пауза между вторым и третьим чтениями, когда в законопроекты можно вносить только юридическо-технические правки, будет меньше месяца, поэтому законы примут до 1 февраля.