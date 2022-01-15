Гинцбург предупредил об опасности «живой вакцины» от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «живой вакциной» может стать любой штамм коронавируса, если человек перенёс заболевание. При этом такая «вакцинация» может привести к печальным последствиям, отметил учёный в беседе с ТАСС.

Живой вакциной не только «омикрон» может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенёс заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», в отличие от вакцинации «Спутником», безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов, — пояснил Гинцбург.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в декабре не исключила, что «омикрон» может стать «живой вакциной», которая позволит победить пандемию.

Ранее стало известно, что Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что российские специалисты отработали технологии по лечению нового «омикрон»-штамма коронавируса. Он отметил, что эксперты вернулись из ЮАР, где мутация получила наиболее широкое распространение. Отечественные специалисты полностью изучили течение заболевания, а также провели необходимые лабораторные исследования.