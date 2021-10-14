Гинцбург: пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершены

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершились. Он добавил, что документы для постоянной регистрации препарата поданы.

Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются, — поделился Гинцбург.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

Главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава Московской области Михаил Якушин рассказал, что медики рекомендуют перед вакцинацией против коронавируса следить за самочувствием и следовать простым правилам. Эксперт отметил, что они особенно актуальны для людей старше 65 лет.

Он также посоветовал людям, у которых возникли побочные эффекты, не паниковать. Необходимо принять парацетамол при температуре или противоаллергические препараты, если возникла аллергия. Если ситуация будет ухудшаться, нужно консультироваться с врачом.