Гинцбург оценил эффективность вакцины «Спутник V» от «омикрона»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, считает, что «Спутник V» будет защищать от «омикрон»-штамма, вопрос в конкретных цифрах. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что сотрудники центра ещё изучают этот вопрос

Я думаю, что защита определённая будет, а какая там определённая защита, в каких цифрах она будет выражена - вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут... Я готов экспериментально и предметно обсуждать эту тематику, я думаю, что на следующей неделе, так как в настоящее время сотрудники института Гамалеи экспериментально работают над решением вопроса о том, насколько вакцина «Спутник V», т.е. антитела, которые образуются в результате использования этой вакцины, будут защищать от нового штамма, который получил название «омикрон», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что, если падение защиты вакцины «Спутник V» будет 10-кратным, надо будет ставить вопрос о её изменении. По егo словам, возможна вакцина должна быть двухкомпонентной. Она должна будет защищать от и дельта-штамма и «омикрoна». Гинцбyрг пояснил, что в таком случае придётся задействовать новую платформу по созданию вакцин.

Ранее стало известно, что Александр Гинцбург настаивает на скорейшем введении системы QR-кодов на федеральном уровне. Без этой меры, по его мнению, невозможно победить пандемию. Он отметил, что система сертификатов должна жёстко разграничивать общение привитых и не привитых от коронавируса.