Гинцбург надеется, что «Спутник V» может давать пожизненный иммунитет

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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбур допустил, что вакцинация препаратом «Спутник V» может дать пожизненный иммунитет от коронавируса.

У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — пять-десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам, — отметил он.

По его словам, в настоящее время планируется в рамках исследования проводить повторную вакцинацию пациентов, у которых снизился уровень антител. Однако это необходимо не для того, чтобы их защитить, а в первую очередь, чтобы выяснить, как быстро у них вырабатывается антительный ответ.

Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые, третьи, четвёртые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился, — объяснил Гинцбург.

Он добавил, что данная работа будет проводиться в течение года или полутора лет, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Алла Самойлова заявила, что ни одного случая смерти после вакцинации российскими препаратами от коронавируса на территории страны не зарегистрировано.