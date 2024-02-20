Гигантский червь вырос в глазу у россиянки после укуса комара В Астрахани у девушки в глазу вырос 12-сантиметровый червь после укуса комара

Фото: t.me/minzdravao

У 17-летней жительницы Астрахани после укуса комара в глазу вырос 12-сантиметровый червь, сообщили в региональном Минздраве. Специалисты областной больницы обследовали россиянку и выявили у нее паразитарное заболевание — дирофиляриоз.

По словам пациентки, симптомы начали появляться две недели назад. В Минздраве заявили, что, скорее всего, девушку покусали зараженные комары в водоеме, где она купалась полгода назад.

Дирофиляриоз — это заболевание, вызываемое паразитированием нематоды рода Dirofilaria в организме человека. Это гельминтоз, характеризующийся медленным развитием и длительным хроническим течением. Заражение человека происходит трансмиссивным путем через укусы комаров, зараженных инвазионными личинками дирофилярий. Источником заражения комаров обычно являются инвазированные домашние собаки, кошки, реже дикие животные.

Фото: t.me/minzdravao

Похожий случай произошел с 12-летним мальчиком в Челябинске в середине января. Родители обратили внимание, что ребенок стал хуже учиться, постоянно уставал и хотел спать, затем он перестал чувствовать руки и ноги, у мальчика перекосило лицо. Врачи выявили у ребенка в мозгу кисту, образованную личинками эхинококка. Школьника успешно прооперировали, он пошел на поправку.

Врач-паразитолог Александр Лукашев рассказал, что гельминт эхинококк, проникший в мозг 12-летнего ребенка из Челябинска и едва не вызвавший паралич и смерть, изначально мог попасть в организм мальчика в результате контакта с животным. По словам специалиста, личинки червя из кишечника через кровь попали в мозг.