https://static.news.ru/photo/59d82e08-200e-11ea-91a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичам не стоит ждать снега в городе раньше 23 декабря. Об этом сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Все ждут снега. Хотели бы обрадовать, но не получается: до конца этой недели снега не видно, — заявил он в интервью агентству «Интерфакс».

По его словам, в ближайшие дни температурный режим будет больше соответствовать концу октября. До 19 декабря в столичном регионе днём воздух будет прогреваться до +2...4, местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Погода начнёт резко меняться 20 декабря, когда днём будет около 0 градусов, ночью небольшой «минус».

Ранее NEWS.ru писал, что с 20 декабря температура в Москве начнёт понижаться. Такой период, по словам синоптиков, продлится до пяти дней. Впрочем, настоящим похолоданием это назвать трудно — температура всё равно останется выше климатической нормы.