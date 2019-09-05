https://static.news.ru/photo/ad62d21e-cfee-11e9-b960-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

В День города 8 сентября в Москве будет сухая и тёплая погода.

Об этом сообщает Гидрометцентр. По его данным, это обусловлено ядрами антициклонов, непрерывно сменяющими друг друга. Это и обеспечивает в столице более тёплую погоду, чем обычно бывает в это время в Москве.

Атмосферное давление к концу недели вырастет. 6 и 7 сентября пройдут небольшие локальные дожди, ожидается слабый ветер. Воздух прогреется в пятницу до 24 градусов, в субботу — до 23 градусов. В воскресенье, 8 сентября, днём температура воздуха составит 23–25 градусов. Такая погода продержится до середины следующей недели.

Ранее News.ru писал, что в Сибири и Поволжье уже начались ночные заморозки. В ближайшее время минусовые температуры ожидаются в Оренбургской, Кировской, Омской, Кемеровской, Томской, Иркутской областях, Бурятии и на Таймыре. А в среднюю полосу России вернётся летняя погода.