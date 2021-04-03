В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности

https://static.news.ru/photo/1f70dbc8-9481-11eb-a6b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Данное объявление в субботу, 3 апреля, было сделано представителями Гидрометцентра.

Сотрудники организации отметили, что жёлтый уровень погодной опасности в столице и области объявили из-за гололедицы.

В городе предупреждение будет действовать с 21:00 воскресенья, 4 апреля, до 09:00 следующего дня. По области жёлтый уровень опасности объявили с 21:00 субботы до 03:00 понедельника.

Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории Москвы в субботу, 3 апреля, ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом и гололедица. Воздух прогреется до восьми градусов тепла. Об этом в разговоре с журналистами сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.