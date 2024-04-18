Гидролог рассказала, как долго будет бушевать половодье Гидролог Фролова: половодье может бушевать в России еще 1,5 месяца

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Сезон половодья в России обычно продолжается до конца мая — начала июня, заявила РИА Новости доктор географических наук, завкафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Фролова. Она пояснила, что реки на севере Сибири и Дальнего Востока пока не вскрылись, поэтому еще полтора месяца стоит ожидать неожиданностей.

Вообще в нашей стране он (сезон половодья — NEWS.ru.) растягивается до конца мая — начала июня. Где-нибудь на Колыме в начале июня только вскрываются реки. На Лене еще вскрытия не было, поэтому еще полтора месяца всякие неожиданности могут быть, — сказала собеседница агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что прогноз специалистов по ситуации в зоне паводков неблагоприятный. По его словам, обстановка остается напряженной и требует усилий от власти на всех уровнях, для оказания своевременной помощи людям требуются «энергичные усилия». На этом делается основной акцент, заключил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в зону паводков. Он добавил, что глава государства и так занимается координацией всех ветвей власти в борьбе со стихийным бедствием.

До этого метеоролог Александр Ильин предупредил, что до конца апреля существенных осадков и морозов в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидать не стоит, в целом будет теплая погода. Он не исключил, что в конце второй декады месяца дожди пройдут в юго-западной части ЦФО — в Смоленской, Брянской, Орловской, Курской областях, а также в Подмосковье.