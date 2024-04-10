Песков рассказал, поедет ли Путин в зону паводков Песков: Путин пока не планирует поездку в зону паводков

Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в зону паводков, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства занимается координацией всех ветвей власти в борьбе со стихийным бедствием.

Путин на месте, постоянно получает информацию, координирует работу всех ветвей власти. Пока точных каких-то данных о возможном посещении [зоны паводков] нет, — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что Путин принял решение командировать в зону стихийного бедствия в Оренбургской области министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Он сообщит жителям о намеченной работе по восстановлению жилья и инфраструктуры.

Песков также отмечал, что вопрос паводков в российских регионах остается в центре внимания президента. По его словам, ситуация сложная, проводится напряженная работа муниципального, районного, регионального руководства с населением.

Кроме того, в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области рассказали, что паводковая ситуация, наблюдаемая в регионе, бывает раз в 100 лет. Там уточнили, что по проекту частично разрушенная дамба в Орске была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего.