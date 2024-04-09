В Кремле оценили ситуацию с паводками Песков назвал сложной ситуацию с паводками

Вопрос паводков в российских регионах остается в центре внимания президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, ситуация остается сложной, проводится напряженная работа муниципального, районного, регионального руководства с населением.

Паводки остаются в центре внимания, в том числе в центре внимания президента — [он] продолжает регулярно получать информацию, — сообщил Песков.

Он добавил, что Путин пока не планирует поездку в Оренбург. Однако, не исключено, что планы прояснятся через несколько дней, резюмировал Песков.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее сообщил, что паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.

Также стало известно, что власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь.