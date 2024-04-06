Паводки в Оренбуржье назвали мощнейшими за последние 100 лет Власти Оренбургской области: нынешние паводки в регионе происходят раз в 100 лет

Фото: Кирилл Лебедев/ТАСС

Нынешняя паводковая ситуация, наблюдаемая на территории Оренбургской области, бывает раз в 100 лет, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Там уточнили, что согласно проекту, частично разрушенная дамба в Орске была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего.

Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчеркивают специалисты, — говорится в публикации.

В пресс-службе правительства добавили, что дамба в Орске была рассчитана на уровень воды в реке Урал в 5,5 метра. Однако в результате паводков он достиг отметки в 9,6 метра. Спасатели продолжают эвакуацию жителей региона. В пресс-службе подчеркнули, что пункты временного размещения необходимо оборудовать всем необходимым для проживания.

Ранее житель Орска Вадим рассказал, что главной проблемой города на фоне прорыва дамбы стали мародеры. По его словам, эвакуированные граждане находятся в безопасности — их разместили в зданиях школ. При этом нехватки продуктов в городе не наблюдается.

Также ранее МЧС России опубликовало кадры эвакуации жителей из района Старого города в Орске, который затопило после прорыва дамбы. Там курсируют лодки со спасателями, которые принимают людей и увозят их в безопасные места.