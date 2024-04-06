Житель Орска рассказал о главной беде горожан на фоне потопа Житель Орска Вадим назвал мародеров главной бедой города на фоне потопа

Фото: Кирилл Лебедев/ТАСС

Житель Орска Вадим заявил NEWS.ru, что главной проблемой города на фоне прорыва дамбы стали мародеры. Он подчеркнул, что эвакуированные граждане находятся в безопасности — их разместили в зданиях школ.

С продуктами все нормально вроде. Эвакуированных разместили по школам. Главная беда — мародеры, они уже обнесли несколько домов. В районе ОЗТП в школе есть шестимесячный ребенок, он в безопасности. Но, как рассказывают, нужно помочь малышке, — отметил Вадим.

Ранее в администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.

Также сообщалось, что региональные власти на фоне введения режима ЧС областного характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь. В настоящий момент из Орска эвакуировали 711 человек, в числе которых 210 детей. Затоплено порядка 600 домов.