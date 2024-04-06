МЧС показало, как спасатели эвакуируют жителей затопленного Орска МЧС показало кадры эвакуации жителей из микрорайона Старый город в Орске

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

МЧС опубликовало кадры эвакуации жителей из района Старого города в Орске, который затопило после прорыва дамбы. По району курсируют лодки со спасателями, которые принимают жителей Старого города и увозят в безопасные места.

На видео показаны местные жители в спасательных жилетах, участки которых оказались под водой. В некоторых случаях спасатели подплывали к окнам домов, через которые эвакуировали местных жителей. На улицах района не осталось сухого места, беспрепятственное передвижение возможно лишь на плавсредствах.

Мэр Орска Василий Козупица ранее заявлял, что уровень реки Урал в Оренбургской области поднялся до 9,27 метра, когда уровень в 7 метров уже считается опасным. В настоящий момент из Орска эвакуировали 711 человек, в числе которых 210 детей. Затоплено порядка 600 домов.

В администрации Орска сообщали, что после прорыва сооружения в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. Сообщалось, что спасатели вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.