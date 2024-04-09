Путин отправил в Оренбуржье министра строительства Песков: Путин командировал в Оренбуржье министра Файзуллина

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Ирек Файзуллин

Президент России Владимир Путин принял решение командировать в зону стихийного бедствия в Оренбургской области министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, министр сообщит жителям о намеченной работе по восстановлению жилья и инфраструктуры.

Глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина с тем, чтобы уже сейчас проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры — разрушенных и размытых дорог и главным образом жилья, — сказал Песков.

Ранее он отметил, что власти Оренбургской области делают все, чтобы помочь местным жителям, пострадавшим от паводков. По его словам, ситуация в регионе остается сложной.

Тем временем мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка прошел. По его словам, уровень реки Урал начал опускаться и можно ожидать, что вода скоро начнет убывать.

Паводковая ситуация, наблюдаемая на территории Оренбургской области, бывает раз в 100 лет, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона. Там уточнили, что по проекту частично разрушенная дамба в Орске была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего.