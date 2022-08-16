«За 1000 баксов сделать костюм - я что, д***б?»: как становятся косплеерами Репортаж NEWS.ru о том, что происходит в индустрии российского косплея прямо сейчас

Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru

Совсем недавно Москве и Санкт-Петербурге прошел один из самых масштабных российских фестивалей косплея Epic Con 2022. Специально для NEWS.ru Александр Лисицын погрузился в фантастический мир русского косплея и познакомился с тремя участниками основного конкурса. Чем «гики» отличаются от «нормисов»? Как начать косплеить персонажа, сколько это стоит и зачем это нужно взрослым людям – читайте в материале NEWS.ru. Ну и главное — что ждет этот «западный» развлекательный формат, за который после 24 февраля несколько тревожно. .

«У тебя в руке Тесла-пушка, которая может сжечь целый танк»: дебютант в костюме советской машины-убийцы

Организаторы фестиваля фантастики Epic Con 2022 в Питере уже второй год подряд выбрали для его проведения центр дизайна и архитектуры на Красногвардейской площади. Хотя еще несколько лет назад локации у косплееров были куда пышнее. Но здание СКК постигла трагическая судьба, а руководство Экспофорума, где этим летом все-таки состоялся ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум), наверняка даже не вспомнило о разношерстной толпе, которая когда-то гостила в их павильонах.

Суббота, очень жаркий, даже душный день. Издалека видны две очереди: в обычной, по билетам за полторы тысячи рублей, нужно отстоять минут 40, а в ВИП-очереди, по ВИП-билетам за три тысячи рублей, — минут 10 или 15. Впрочем, когда жара резко сменяется ливнем, оба потока разбегаются под кроны деревьев независимо от толщины кошелька.

Сразу за фейсконтролем — двор, самая большая площадка фестиваля. Ларьки с бургерами и пиццей, майки и носки с Человеком-пауком, настолки, комиксы, плакаты. На ринге валтузят друг друга рестлеры. Издалека доносятся крики «банзай» — это корабль с пиратами торренского моря моря, которые, честно говоря, ничем не отличаются от пиратов Карибского моря из одноименной франшизы. Впрочем, гостям эта пестрая движуха очень нравится — еще бы, столько «ходячего» контента.

Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Гости фестиваля Epic Con 2022

Главная локация фестиваля — конкурсная сцена — находится уже внутри самого центра дизайна и архитектуры. Тут громко играет музыка, все то же вавилонское столпотворение, и чтобы разглядеть участников, нужно иметь крепкие нервы и мощные локти. Вплотную к подиуму, если не занимать места заранее, практически не подобраться. Сам конкурс выглядит как модельный показ — косплеер выходит на сцену, дефилирует к зрителю, делает взмахи мечом или берет в прицел бластера кого-то из зрителей, срывает аплодисменты и удаляется. В это время опытные зрители подмечают детали и даже успевают их обсудить, отпуская короткие реплики — «смотри, шлем немного не такой», ну или — «а что на сапогах-то сэкономил?».

На сцене появляется огромный железный киборг. На его не менее огромной голове красуются серп и молот. Публика реагирует громче обычного. Парня внутри этого механического монстра зовут Арсений, и это его дебют на фестивалях косплея.

Слева — Арсений на своей обычной работе на складе запчастей от мотоцикла, справа — Арс в костюме Теслы из серии игр Red Alert

Мы встречаемся для интервью у Арсения в квартире в центре Питера, недалеко от Невского проспекта. Легкий творческий беспорядок, вокруг разные железяки и инструменты для работы с ними. Рабочий стол типа верстака. Вообще у Арсения есть «обычная» работа — он продает запчасти на мототехнику, но его страсть и любимое хобби — творческая работа с металлом.

— Как ты вообще попал на фестиваль косплея?

— Я как-то сходил на один косплей-фестиваль, — начинает свой рассказ Арсений. — Увидел, что все костюмы делают из подручных материалов, и подумал: как круто было бы сделать костюм из металла. Выйти на сцену в полностью металлическом костюме. В итоге прошло 10 лет, меня «помотыляло» по жизни, много чем занимался, но у меня появилась своя мастерская, сварочный аппарат и какие-то деньги, чтобы покупать материалы. Так я смог наконец-то реализовать эту давнюю задумку.

Изначально у меня вообще был другой костюм, не этот, ещё сложнее. — Арсений показывает на свой ярко-красный костюм, комбинезон аккуратно висит на вешалке, огромный железный шлем лежит рядом. — И тот костюм был катастрофически сложный. Это была концепция настоящего экзоскелета. Но я понял, что к этому фестивалю я не успею его сделать хорошо. Поэтому я решил просто сделать другой костюм, абсолютно, полностью с нуля! В итоге я выбрал персонажа из стратегии Red Alert, она еще в 90-е вышла, такая пиксельная, олды помнят, короче.

— Так, ты выбрал персонажа, а дальше? Объясни технически.

— Я нашел оригинальную фигурку от студии, которая разрабатывала игру. Снял размеры, распечатал в формате «один к одному», замерил свой рост и ширину плеч. В итоге у меня получился огромный такой лист бумаги с этими параметрами, и я вырезал куски из металла и уже в голове, в воображении, развертывал их как бы в 3D под себя. Вообще для этого есть специальные программы, но я не умею ими пользоваться, — застенчиво добавляет Арсений. — Единственное, что было сделано с помощью 3D-программы, это сам корпус, вот этот шар (шлем. — NEWS.ru). Я нарезал из металла много «лепестков» и потом молотком очень долго стучал, чтобы они стали круглой формы, а дальше сваривал кучу швов. Важно было сделать каждую детальку, которая есть на фигурке, в реальности. Дьявол в деталях.

Рассказывая, Арсений особенно увлекается, когда речь заходит о работе над деталями.

— Я представлял себе, как бы я действовал, если бы реально находился во вселенной игры Red Alert. Там по сюжету после Второй мировой войны, победив фашистов, СССР решает победить весь мир и отправляет войска в Америку. Ну это такая, конечно, «клюква», не реальный мир, — на всякий случай уточняет Арсений. — Там медведи в качестве боевых единиц, например. А мой персонаж – Тесла – это один из механических бойцов Советского Союза. Он медленно двигается, но он очень мощный, «мочит» даже танки. Но в реальности нет таких технологий, конечно, это бред. Но я все равно стал думать: а как бы его делали, если бы это все было взаправду? Ну, корпус бы точно варили из металла сварочным аппаратом. И я подумал, что если сделать идеальные швы, то это будет для массового военного серийного производства слишком неправдоподобно. Ну, не делали бы так, если бы нужно было делать быстро и много копий. И я хотел вот этого эффекта, шарма производства военного времени. И я решил оставить швы как есть, не доводить до идеала. Мне, кстати, девчонка одна из жюри фестиваля сделала потом замечание: а вот шлем у вас какой-то слишком блестящий. А я ей: ну, это потому что костюм только что сошел с конвейера и не успел поучаствовать в боевых действиях.

— Масштабная работа, конечно. Много времени отнимала?

— Я работал шесть недель, по три дня в неделю, целый день, с 11 утра до 10 вечера.

— Ого. А по деньгам?

— Самое дорогое — лист металла купил за 2600. Сапоги — за 300 рублей с Уделки (Удельный рынок — самая большая барахолка в Питере. — NEWS.ru), бэушные, комбинезон оттуда же. Всего в списке материалов на костюм было 20 позиций. Остальное — по мелочи. Проволока 6-миллиметровая для кромки, болты, гайки, шайбы — нужны для всяких декоративных штук. Газлифты еще (пружины. — NEWS.ru), которые поднимают крышку шлема, а так они используются для мебели.

Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Арсений в своей творческой мастерской Фото: Tesla из игры Red Alert Фото: Tesla из игры Red Alert

— Слушай, прости за идиотский вопрос, а как там внутри этого костюма?

— Там хорошо. Ты находишься внутри корпуса, отделенного от всего внешнего мира, у тебя в руке Тесла-пушка, которая может сжечь целый танк, и ты чувствуешь, что тебе очень даже неплохо! — смеется Арсений.

— А видно из него что-нибудь?

— Вперед отлично видно, вниз вообще ничего не видно, что там под ногами. Приходилось открывать крышку шлема. Жарковато еще. Я хотел поставить внутрь вентилятор, но не успел.

— А в туалет ты как в нем ходил?

— Никак не ходил, надо снимать. Я ходил в туалет перед фестивалем. В условиях конкурса написано, что участники должны весь день отходить в костюме, но мне, с учетом жары и тяжести костюма, разрешили.

— Вообще показалось, что твой Тесла-киборг очень понравился и гостям фестиваля, и жюри.

— Да! Народ моего персонажа встретил на ура. Когда я объяснял, что мой костюм по-настоящему металлический, люди не верили — подходили, стучали и говорили с круглыми глазами: ничего себе! Другие чуваки говорили: охренеть, это круто, у меня «олдскулы» свело! Еще один чувак подошел: Россия, вперед! Всякие разные реакции были.

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«Рената Артуровна, это что, вы?»: как учительница из Сочи попала в Overwatch

Первые фестивали на тематику косплея и аниме стали проводиться в России еще в конце 1990-х, – рассказывает Игорь Пылаев, бывший генеральный продюсер фестиваля «Старкон». — Но по-настоящему это движение стало популярным в 2010-е. Кроме крупных фестивалей появилось множество локальных — практически в каждом регионе страны. Но косплей так и не стал в России настоящей индустрией.

- В Штатах более открытая культура изначально. Ты можешь прийти на фестиваль и быть в безопасности, в ментальном смысле, в финансовом, в физическом. Это гик-движуха, и фестивали только часть этой движухи. В России, в силу нашей специфики, фестивалям нужны косплееры в большей степени, чем косплеерам фестивали, — объясняет Пылаев. — У нас нет бизнеса «гиковского» как такового, потому что нет почти собственных комиксов, фильмов, сериалов, видеоигр.

Аудиторию косплея в России Игорь Пылаев оценивает приблизительно в несколько десятков тысяч человек. Точнее посчитать сложно, так как часть косплееров достаточно закрытые люди и не посещают фестивали — ни в качестве участников, ни в качестве зрителей.

- Мы однажды нашли в Ленобласти чувака, который сделал костюм Железного человека у себя в гараже, чтобы… ничего. Ну, просто ничего. Он в итоге так и не приехал к нам на фестиваль. Он сделал костюм, очень крутой, но просто для себя и все.

У косплееров в России есть несколько способов заработка. Самый прибыльный — модельный контракт, например, с игровой студией, когда косплеер становится официальным лицом персонажа в конкретной стране. Самый распространенный — продажа контента и донаты, на сайтах Patreon и OnlyFans популярные косплееры могут зарабатывать десятки тысяч долларов. Также косплееры зарабатывают на продаже костюмов, блогерстве и стримах.

Тем временем на конкурсной сцене EpicCon'а разные персонажи продолжают сменять друг друга в разных номинациях. Для «чайника» отличить эти номинации решительно невозможно, даже когда пара ветеранов косплей-фестивалей терпеливо объясняет, в чем разница между дефиле Casual и дефиле Original, куда там. Справа от сцены — гримерки. Участники нервничают — кто-то репетирует фирменный жест, кто-то поправляет коварно сползающие доспехи. Взгляд падает на явно скучающую яркую девушку с веселым начесом, в зеленых лохмотьях и странной шипованной шиной на колесах. Девушку зовут Рената, и она учительница начальных классов.

Слева — Рената в образе «Гробовщика» из аниме «Темный дворецкий», Справа - в своем городе, девушка работает учителем начальных классов

О себе Рената рассказывает по видеосвязи из Сочи спустя несколько дней после фестиваля.

— Так вы реально учительница начальных классов?

— Да, так и есть — я учитель начальных классов, — улыбаясь, отвечает Рената. — Учителем работаю уже три года. Но не в городской, а в сельской школе.

— А когда вы начали косплеем увлекаться?

— На последнем курсе университета, благодаря своей подруге — она анимешница. И она меня не то что туда затащила, скорее просто поделилась этой культурой. Потом я в первый раз в 2016 году приехала на косплей-фестиваль, это был Ростов-на-Дону — "Танибата". Я в первый раз была просто ошеломлена - так понравилось, увидела столько интересных костюмов, столько интересных людей. Тогда я приняла решение, что я на следующий фестиваль приеду и выступлю — именно на сцене, и если получится, кто знает, я даже выиграю.

Самое сложное в выборе персонажа — это выбор самого героя. Многие косплееры выбирают самых популярных, но я считаю, что залог успеха — это то, что твое, что тебе подходит, что ты действительно любишь. — У Ренаты чуть назидательный, что логично для любого учителя, тон, и невозможно отделаться от мысли, что ты находишься на уроке по основам косплея в начальной общеобразовательной школе. — Персонаж, которого я косплеила, — это Гробовщик из аниме «Темный дворецкий». И, честно говоря, это мой любимый персонаж на протяжении уже многих лет. Я считаю себя заядлой анимешницей, но сколько бы аниме я ни пересмотрела, ни один персонаж не может сравниться с Гробовщиком. И я этого персонажа настолько полюбила, что решила вложиться в этот костюм по полной.

Но сразу скажу, Гробовщик на аниме-фестивалях — образ затасканный. На какой бы фестиваль вы ни пришли — там куча таких Гробовщиков. Поэтому я подумала — нужно что-то, что качественно выделит мой костюм от остальных. И мне пришла в голову идея: сделать на 3D-принтере почти двухметровую косу, вот она как раз сзади меня стоит, из АБС-пластика. — Рената оборачивается назад и показывает на диван, на котором действительно лежит огромная коса. — Она сделана по моему дизайну с элементами стимпанка. То, что у меня получилось на фестивале, назвали «Гробовщик-стимпанк-ориджинал», получился такой гибрид. В итоге я победила на этом фестивале. Первое в жизни выступление подарило мне первое место в номинации «Одиночное дефиле».

— Ничего себе, у вас с первого раза получилось.

— Но я честно сознаюсь, что большинство деталей в костюме делаю не я, — будто извиняясь, замечает Рената. — Я только подбираю материал, придумываю дизайн и дефиле. Шить я пока еще не умею. Поэтому костюм Гробовщика я заказывала у швеи в мастерской. Она занимается костюмами для всяких выступлений, для танцевальных коллективов, для аниматоров. Ей сразу понравилась моя идея, и она сказала мне на первой же примерке: «Дорогуша, надо бы тебя на сцену, хватит жаться по углам».

Свой второй костюм — Травника — Рената вообще придумала сама.

— Так же как и Гробовщика, делали на 3D-принтере и из обычной ткани. Я вообще не люблю какую-то дороговизну. Открою секрет: мои любимые ткани — это габардин и анжелика. Габардин вообще такой выносливый материал, что с ним не делается ничего. Меня как-то раз в костюме Травника сбила машина, и этот костюм не то что меня защитил, он даже почти не порвался. Габардин вообще очень плотный…

— Подождите-подождите, что вы только что сказали? Вас в костюме Травника сбила машина?

— Ой, да, это было в 2019-м. Я с Травником тогда выиграла Comic Con (ещё один российский фестиваль косплееров, с 2019 года проводится в Москве и Петербурге. — NEWS.ru). Я вышла после фестиваля из здания на стоянку и стала загружать вещи в такси. В этот момент меня сбил джип. Я пролетела несколько метров. Меня спасло, что удар пришелся по моей сумке, ну и само падение смягчило то, что я была в костюме. Люди выскочили из джипа и обалдели, потому что я сразу полезла в свою сумку — посмотреть, что разбилось, что не разбилось, и воскликнула: черт, мой посох! Особых проблем со здоровьем у меня потом не было — так, синяки и небольшое смещение таза, но его уже поставили на место. Так что мой персонаж охраняет меня не только на сцене, но и в обыденной жизни.

Фото: Фото из личного архива Рената в образе Крысавчика Фото: Фото из личного архива Рената в образе Крысавчика Рената в образе Крысавчика Рената в образе Крысавчика Рената в образе Травника Рената в образе Травника Рената в образе Травника Рената в образе Травника Рената в образе Травника Рената в образе Травника Рената в образе Крысавчика Рената в образе Крысавчика

Для Epic Con 2022 в Петербурге Рената создала свой третий и пока последний образ — это персонаж Крысавчик из командного онлайн-шутера Overwatch.

— В Overwatch вы тоже играете? Или просто картинка с персонажем понравилась?

— Я начала играть в Overwatch где-то года три назад. Почти год я вообще там играла только в быструю игру — это не соревнование, а когда бегаешь и набиваешь себе опыт. И только потом переключилась на онлайн-сражения. Сначала играла за Сомбру и хотела ее косплеить. Но потом поняла, что самый лучший персонаж — Крысавчик.

— А ученики ваши знают, что вы в Overwatch играете?

— В своей школе я знаю пару ребят, которые тоже с удовольствием играют. Они мне в чате игры иногда пишут: Рената Артуровна, это что, вы? А я отвечаю: не развешивай, пожалуйста, уши, потому что я тебя сейчас это, ну вы понимаете… Хлопну. Ну если это команда противников, конечно… (Смеется.)

У меня не было каких-то проблем в школе из-за косплея, потому что наш директор — сама творческий человек, поощряет мое увлечение и рада, что у нее есть такой специалист по костюмам. И детям это, конечно, нравится. Потому что их любимых героев воплощают в жизнь. С родителями тоже никогда не было конфликтов.

— А как родные и друзья к вашему увлечению относятся?

— Когда я делала первый костюм, папа, прямо скажем… Нет, он не был против, но он сказал: Рената, это дело достаточно гиблое. Во-первых, на этих фестивалях ты никогда не сможешь победить, потому что там полным-полно опытных косплееров, а ты даже на сцене ни разу не была. А во-вторых, ты все-таки выбрала не самого привлекательного персонажа, не такого яркого персонажа, как у других. А я ему тогда сказала: пап, да, я все это понимаю, и я не верю в свои силы, но я верю в своего героя, и он поддержит меня. Знаю, что это прозвучало странно. Отец сказал - ладно, езжай, посмотрим, что выйдет. И когда я привезла кучу призов, он больше ничего такого не говорил и теперь помогает мне с костюмами.

— Зарплата у учителей, особенно в регионах, небольшая. Много у вас денег на хобби уходит?

— Я могу себе позволить сделать один костюм за год или два. Но я вкладываюсь в него так, что он себя оправдывает. Гробовщик — по тем временам — обошелся тысяч в 40. Травник примерно так же. Крысавчик — дороже, там 10 тысяч стоит только парик, 20 - шина с шипами, плюс швейная мастерская. В совокупности набралось тысяч на 50. Да вру — на 60 даже или 65. А вообще в месяц у меня на косплей уходит примерно 50% от моей зарплаты.

— Половина месячной зарплаты, это же много!

—​ Ну, у меня есть большой плюс — собственная квартира. Поесть — туда-сюда, можно всегда купить обычные продукты. Я привыкла с детства к отсутствию изысков. Могу вот буквально обходиться макаронами и гречкой. А на сэкономленные деньги я лучше сделаю новый костюм! . .

«Это был очень сложный пошив, это был очень странный костюм…»: как устроена профессиональная косплей-студия

На конкурсной сцене фестиваля косплея одиночное дефиле сменяется групповым. Это все те же персонажи комиксов, фильмов, сериалов и игр — но уже в «командном зачете». Пока одни выступают, другие заняты фотосетом. Одна из самых заметных компаний — три девушки и парень «с оружием» позируют «стенка на стенку». Меч и лук против кинжала и дробовика. Оказывается, это делегация из профессиональной косплей-студии.

Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto» Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru Студия косплея «CosplayPhoto»

Студия косплея CosplayPhoto находится на севере Петербурга, в огромной многоэтажке, в подвальчике, на котором написано «Дом быта», — если не знаешь, куда стучаться, никогда не найдешь. Первое помещение — барная стойка с лимонадами, за ней — две фотозоны. Основатель и директор студии — девушка по имени Настя.

— Как все начиналось?

— Я начинала стримером, вела трансляции на твиче, и для того чтобы как-то выделиться, я начала себе делать какие-то закосы. Типа если игра про орков — я орк, игра про эльфов — я эльф.

—​ Первый костюм помнишь?

— Дивей из Overwatch (командный онлайн-шутер. — NEWS.ru). Игра тогда только вышла, вышел и вот этот новый персонаж, и я с ним пошла на свой первый стрим-фестиваль. Не все было сделано для этого костюма мной, что-то заказано из Китая, но это был мой первый образ, и со мной все фоткались, и я такая: "ууууууу, хочу быть косплеером".

— Как хобби стало превращаться в бизнес?

— Это помещение я сняла пять лет назад, в 2017 году, чтобы фотографировать себя. Оно было абсолютно без ремонта. Здесь был бетон и куча икон, когда я первый раз сюда зашла - и вот такой слой пыли. Но я все равно подумала тогда: восемь тысяч в месяц, рядом с моим домом — то, что нужно.

Студия косплея «Cosplayphoto» Студия косплея «Cosplayphoto»

— А у тебя много конкурентов? В Питере, например?

— Мне кажется, мы единственная такая студия вообще в России, что-то похожее есть только в Азии. Я имею в виду место, где можно взять костюм в аренду - и чтобы сразу тебя накрасили и тут же отфоткали.

— То есть вы делаете косплей профессионально?

— Да, пошив, крафт, парики, электронику. Крафт — это пушки, щиты, оружие, броня. То, что твердое, жесткое, металлическое — должно быть в реальности. Когда ты крафтишь, ты не будешь что-то делать из металла на самом деле, да и не пустят тебя ни на один фестиваль (Арсений, привет! — NEWS.ru), потому что это опасно. Крафт — это визуальное подобие того же меча, но из безопасных материалов. Большинство крафта делается из материала Worbla, EVA-Foam — из него, например, коврики для йоги еще делают: под воздействием температуры EVA хорошо принимает любую форму и легко склеивается. Материал сам по себе легкий, поэтому та же броня будет очень носибельной.

Пошив — ты либо шьешь сам, либо ищешь себе швею. Если нужна печать по ткани, ты должен найти правильный паттерн и дать его швее, чтобы она все это смогла выкроить и сшить.

Парик из канекалона делается обычно. Берешь шапочку под парик, такая сетчатая с застежечками, — и делаешь как хочешь. Можно купить готовый парик и переуложить его или купить два парика и сделать из них один — бывают очень сложные прически у персонажей.

Электроника — это если нужна подсветка, дым или что-то такое. Я что-то уже даже сама умею, самое простецкое, пару светодиодов там воткнуть. А так у меня еще парень электрик, и ему такое вкатывает, что-то необычное, не наушники хоть чинить.

Слева — Настя в офисном луке по пути на работу, справа — Настя в образе персонажа Гайки из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»

— Сколько в среднем стоит костюм от твоей студии?

— Это очень зависит от самого костюма. Ты можешь купить на "Алиэкспрессе" и перешить его под себя, и это обойдется в пять тысяч рублей, с другой стороны, до… бесконечности — если там с какими-то механизированными материалами, крыльями светящимися и вот этим всем… Ты туда квартиру можешь вложить…

— Хорошо, самый сложный и дорогой костюм, который вы здесь делали?

— Это был Кухулин (персонаж из ирландской мифологии. — NEWS.ru). Мы этот костюм месяца два с половиной делали. Это был очень сложный пошив, это был очень странный костюм… Проще показать. — Настя достает смартфон. — Смотри, он весь такой в комбезе, с бифлексом, вот открытое декольте…

— А, это женский костюм?

— Нет, это мужской костюм! (Смеется.) Так вот, значит, декольте нужно было сделать, чтобы боковые части держались, ничего не упало. Я пыталась предложить заказчику вставить туда сетку — а он: «Нет, мне нужен голый торс». И смотри, тут вот еще лапы идут, которые обхватывают за ягодицы, туфли эти — с такой штукой на каблуке, с двумя рогами. Вот тут вот еще элемент из меха… Кто этого персонажа придумывал, он повеселился явно. Кухулин теперь у нас в студии — имя нарицательное. Мы его так мучительно делали, ужас — сделаешь что-то, оно не держится, и не потому что мы там что-то не умеем, а потому что это физически невозможно! Ну и раза три мы, наверное, переделывали почти все…

— Так, а сделали в итоге?

— Да, сделали, сдали, заказчик был доволен. Этот костюм был самый сложный и самый дорогой, он стоил тысячу баксов.

Настя рассказывает, что до недавнего времени ее студия работала в основном с зарубежными заказами через международную платформу Etsy. Сейчас эта платформа закрыта для российских косплееров.

— А куда заказы в основном шли?

- В Америку, в Европу, в Канаду, в Индонезию. В Индонезии, оказывается, есть большая сложность с отправкой париков. Там нужен сертификат, что это ненастоящие волосы…

— Что?

- Да-да, мы тоже такие: что? Но в итоге мы этот парик в подушку зашили и отправили.

— Сейчас ты не работаешь на зарубежный рынок?

— Работаю. У нас получилось сохранить эту историю через посредника, который находится в Америке и принимает заказы и оплату, но мы очень постарались, чтобы придумать эту схему.

Сейчас больше перестраиваемся на российский рынок, находим клиентов через наши социальные сети — рекламируем наши услуги: фотостудию, визаж, продажу и аренду костюмов. Но на русский рынок работать намного сложнее. У людей меньше денег, и они меньше привыкли вкладываться в такие развлекухи, как костюмы. Типа — за тысячу баксов сделать костюм, я что, д***б? А у американцев за тысячу баксов костюм, на фестивале пощеголять — это вообще нормально. А во-вторых, у наших заказчиков есть такое — ой, да я сам такое могу сделать в своем гараже. На нашем рынке меньше спрос на высокое качество, на детализацию. Костюм хороший хочется, а платить за него не хочется.

— Попадаются среди клиентов какие-то забавные персонажи?

— У меня есть даже самые любимые типажи! У нас, косплееров, есть такое определение, сейчас плохо прозвучит, наверное, — «нормис». Это такой чувак, который ничего не понимает в гик-движухе нашей, такой типа: «а что такое косплей?» Такие часто приходят, чтобы на корпоратив себе что-то подобрать. И вот к нам приходят эти зажатые мужчины за 40 — мне нужен костюм. Мы — давайте Тора примерим. И он начинает вот эти кожаные брючки надевать, парик, смотрится в зеркало и такой — "ууууууу". Обожаю эту реакцию. Эти клиенты приходят очень зажатыми, везде ждут подвоха какого-то, а в конце уже расслабленные и такие — а что, может еще вот этот паричок примерить? Селфи женам кидать начинают. К Новому году, когда корпоративы начинаются, таких персонажей очень много.

— Получается, вообще хорошо зарабатывать на косплее?

— После объявления СВО мы ушли в минус. Потом снова в малюсенький плюс — когда начались проблемы с деньгами, я даже пошла поработала месяц в офисе, хотя думала, что уже никогда этого в моей жизни не будет. В нашей студии небольшие зарплаты, но всегда есть опция: процент с заказа, то есть если ты хочешь побольше подзаработать, надо будет побольше поработать. Базово сюда все заходят на зарплату 25 тысяч, а потом мы смотрим, насколько человек полезен и хорошо работает.

Материалы пока не подорожали, потому что их производство есть и у нас, и в Азии. Проблема сейчас с клеем, электроника тоже подорожала, что-то перестали привозить. Многие краски были немецкие, очень качественные. Сейчас начали заказывать турецкие краски — они хуже намного, но мы и таким рады.

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Что происходит в индустрии косплея в России сегодня

В России косплееры находятся вне поля зрения федеральных и городских властей. Финансово косплейные мероприятия может поддержать только крупный бизнес, но только потому, что там такое «заходит по фану», или потому, что в команде пиарщиков кто-то знаком с косплеем и у них есть бюджет, который надо куда-то освоить.

—​ Косплей сейчас — это история, которая существует в отрыве от всего, как и вся субкультура, – объясняет Игорь Пылаев. – Так и будет, пока она не затронет какие-то болезненные темы — они у нас каждый год разные. Я помню, например, что в 2019 году у нас все участники на сцене были с флагами. Я представляю, что будет, если сейчас на сцену кто-то выйдет с украинским флагом или американским. Поэтому сейчас косплей в безопасности, если не случится какого-то такого неприятного инцидента.

Действительно, напряженные отношения России с западными странами после 24 февраля заставляют задуматься — а что ждет эту перспективную индустрию в будущем?

—​​ Я думаю, никто ничего запрещать не будет. Скорее могут как-то идеологически выкрутить в другое русло, на сцену будет выходить человек в костюме медведя в косоворотке, у меня самого костюм - герб СССР, я уже в тренде… — смеется Арсений. — Да даже если взять советское время, была строгая пропаганда, но были правила - вот это можно, вот это нельзя. Сейчас мы находимся в точке, когда правил нет. И мы должны пережить это время и понять, что можно, а что нельзя. Я за собой самоцензуру немного сейчас замечаю. Я до фестиваля сделал еще один костюм, тоже на советскую тематику. А у него на воротнике серпы с молотом. И я потратил целый день, чтобы выяснить, нарушает ли вообще что-нибудь, если я на себя надеваю эту военную форму, хоть и стилизованную, ненастоящую, вымышленную. Я позвонил даже в Москву, в какой-то там центр изучения символики, там сказали, что они не знают. В итоге мне ответил знакомый — он занимался для фильма "Майор Гром" всей бутафорией, — что они делали недавно костюм космодесантника и он там вообще весь в этих серпах и молотах, с огнеметом, причем огнемет тоже в форме то ли молота, то ли серпа, никаких проблем у них не было… Я вообще большой оптимист. Я считаю, что в любой ситуации есть поводы для радости, их надо просто найти. Это игра такая азартная. Другое дело, что для творческого развития нужна какая-то почва. Иногда эта почва уходит из-под ног. Значит, ее нужно пытаться находить вновь.

—​ Что касается будущего косплея, — рассуждает Рената, — то все фестивали, которые проводятся сейчас, имеют статус культурного мероприятия. Они проводятся по согласованию с властями, это же не какие-то подпольные фестивали. Значит, пока не запрещено. Но если будут времена, что скажут, что все, больше ни одного зарубежного героя, чтобы больше такого не было, — на мне это никак не отразится. Потому что я обожаю придумывать собственных оригинальных героев, того же Травника. Это персонаж из моей головы, и его никто не может запретить косплеить. Но чтобы запрещали каких-то других героев, я бы тоже не хотела — это общемировое достояние. Тот же Человек-паук - это уже не явление Запада, а явление мировой культуры. Поэтому культурное наследие таких персонажей терять бы не хотелось.

—​ Я вообще долго парилась после 24 февраля, у меня много загонов было на эту тему. Я ведь когда-то и политактивисткой была, — признается Рената. — Какого-то плана у меня нет, буду продолжать делать то, что делаю. Не знаю, найдут ли в этом будущем что-то плохое. У меня был такой момент, я подумала, может, делать костюмы русских супергероев теперь — Алешу Поповича какого-нибудь в каталог добавить, а потом решила — пофиг, пусть у меня сохранится что-то такое общемировое… Есть ощущение, что какой-то новый железный занавес потихоньку опускается, но я хочу, чтобы оставались тем, кем были, — наша студия. Косплей пока недостаточно значимое с финансовой точки зрения и с точки зрения влияния на общественность явление. Большинство косплееров абсолютно аполитичны и не готовы выражать какую-то яркую позицию. Но это мое ощущение, а там как карта ляжет, не угадаешь, что нас ждет в будущем.

Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022 Фото: Марк Семибратов/NEWS.ru На фестивале Epic Con 2022

Фестиваль Epic Con 2022, на котором побывали все три героя этого материала, получил от них, к слову, только положительные отзывы. Арсений со своей версией советского Железного человека взял номинацию «Выбор жюри». Рената победила в номинации «Косплей без границ». Чуть не забыл спросить, что там с моделями, представлявшими студию CosplayPhoto. Настя ответила коротким сообщением: нет, увы, у них не шибко сложные костюмы. Ничего себе, не шибко.