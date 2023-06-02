Герой России рассказал, сможет ли РФ следить за ядерным оружием США Герой России Липовой: РФ круглосуточно контролирует ядерные силы США

Фото: Артем Житенев/РИА Новости

США под надуманным предлогом расторгли Договор о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), но это не поможет им скрыть свое ядерное оружие от Москвы, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, расположение ядерных ракет США не является тайной для российской стороны.

Это никак не повлияет на контроль над их стратегическим вооружением. Расположение всех их стратегических ядерных сил нам давно известно, за ним круглосуточно следят, — сказал Липовой.

Он отметил, что решение Вашингтона по ДСНВ не вызывает удивления. США стремятся разорвать все связи с Россией, чтобы продемонстрировать миру серьезное отношение к «российской угрозе» и нежелание иметь с Москвой никаких дел, кроме ультиматумов силы.

Россия уже нашла противоядие, приспособилась к реалиям, на количество информации, получаемой о ВС США, о месте нахождения в том числе ядерного оружия, это никак не повлияет, — заключил Липовой.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. Соответствующее решение Белого дома вступило в силу 1 июня. Наряду с этим американская сторона отзывает визы, выданные российским специалистам, чтобы они могли проводить инспекции в рамках ДСНВ. Новые визы выдаваться не будут.