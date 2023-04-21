Герой России раскрыл участь бойцов ВСУ в котле Артемовска Герой России Липовой: в котле Артемовска бойцы ВСУ либо сдадутся, либо их уничтожат

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Бойцы ВСУ, как только котел в Артемовске захлопнется, либо сдадутся в плен, либо их уничтожат, рассказал NEWS.ru герой России, генерал майор Сергей Липовой. По его словам, для ВС РФ и ЧВК «Вагнер» приемлем второй вариант — ликвидировать военных ВСУ.

У бойцов ВСУ два варианта, как только котел в Артемовске захлопнется: либо плен, либо полное уничтожение. Но зная наших «музыкантов», ВС РФ, думаю, второй вариант для них (для «Вагнера» и ВС РФ. — NEWS.ru) более приемлем. Как показала практика, когда таких ВСУ берут в плен, они через какое-то время вновь оказываются в зоне боевых действий, — объяснил Липовой.

Он предположил, что «у наших „музыкантов“ твердое убеждение, что такую категорию бойцов в плен не брать».

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске. Он объяснил, что это стало возможным благодаря взятию под контроль части дороги, по которой идет снабжение ВСУ.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои. Он отмечал, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают движение вперед «и днем, и ночью». Пушилин подчеркивал, что в город будут возвращаться люди и его необходимо восстанавливать, так как в нем есть рабочие места и предприятия.

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