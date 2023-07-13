Герой России назвал смелым заявление экс-командующего 58-й армией Попова Герой России назвал «болью командира» заявление генерал-майора Попова про 58-ю армию

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Герой России Сергей Липовой

Герой России Сергей Липовой заявил в беседе с NEWS.ru, что экс-командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ генерал-майор Иван Попов сделал «сильное заявление». Собеседник подчеркнул, что обращение Попова является «болью командира, теряющего личный состав». Так Липовой прокомментировал аудиозапись заявления бывшего командующего, опубликованную в Сети.

Заявление командующего 58-й армией — сильное, смелое заявление. Это боль командира, теряющего личный состав. Но все это не надо было выносить на публичное рассмотрение. Это называется выносить сор из избы, это нужно было делать, не выходя за пределы информационного поля Минобороны РФ, — считает Липовой.

По его словам, он уважает Попова, но в данной ситуации нужно было «обратиться в адрес Минобороны России» и не вызывать «бурю обсуждения».

Я уважаю мнение боевого командующего — генерала Попова. Но в данной ситуации он поступил несколько недальновидно, не продумал дальнейшие шаги. Никакому руководству силовой структуры не понравится, когда его критикуют изнутри. Нужно было обратиться в адрес Минобороны. Можно было решить вопрос гораздо проще, чем сейчас, не вызвав бурю обсуждения не только у нас, но и за рубежом. Наши враги сейчас злорадствуют по этому вопросу, — подытожил Липовой.

Первый зампредседателя Совета Федерации и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак ранее раскритиковал депутата Андрея Гурулева за публикацию обращения Попова (позывной Спартак) о его отстранении от службы. В своем Telegram-канале сенатор пояснил, что высказывания военачальника носили конфиденциальный характер и не должны были стать достоянием общественности. Гурулев, по его словам, сделал из них «политическое шоу».

Накануне стало известно, что прославившийся успехами на Запорожском направлении Попов был отстранен от командования 58-й общевойсковой армией ЮВО ВС РФ. На записи, которую распространил Гурулев, утверждалось, что причиной такого решения стали резкие высказывания военачальника.

Как уточнил Попов, не имея права врать вышестоящему командованию, он «обозначил все проблемные вопросы», существующие в армии на сегодняшний день. После этого генерала сняли с поста за один день.