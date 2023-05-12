Герой России назвал два возможных срока начала наступления ВСУ Герой России Липовой: контрнаступление ВСУ начнется через одну-две недели или в середине лета

Фото: МО Украины

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что анонсируемое контрнаступление ВСУ начнется через 7-15 дней или в середине лета. По его словам, Украину вынуждают пойти в атаку на ВС РФ Запад, в первую очередь США.

Сложно сказать, когда ВСУ начнут контрнаступление. Они не будут готовы ни сегодня, ни через месяц, понимая, чем для них это закончится. Но их в спину толкают НАТО, Запад, США, а Киев упирается, находит повод, якобы им не хватает боеприпасов, техники. Но терпение у НАТО заканчивается, поставлять им нечего, они сделают все, чтобы заставить ВСУ атаковать с открытым забралом, поэтому ждем в течение семи, максимум 15 дней. Если ничего не произойдет, то все переносится минимум на середину лета, — добавил Липовой.

Он также назвал фейками сообщения в Сети о начавшемся 11 мая контрнаступлении ВСУ. Он не исключил, что слухи раздувает «пропагандистская машина Киева» для сеяния паники в РФ.

Ранее Минобороны России опровергло сообщения ряда военных корреспондентов о прорывах 12 мая российской обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.

До этого военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обстановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге.

В свою очередь корреспондент KP.RU Александр Коц также написал о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, украинские танки идут по объездной дороге Харькова в сторону границы с Россией. Военкор признался, что воспринял бы это за вбросы, если бы не свидетельства его знакомых, «проверенных людей».