https://static.news.ru/photo/14c6207a-1a52-11ea-aaea-fa163e074e61_660.jpg Космодром Восточный Фото: ESA/Global Look Press

По космодрому Восточный с начала строительства (2010 год) было возбуждено 163 уголовных дела. Данная информация актуальна на ноябрь 2019 года с учётом соединения и выделения расследований в отдельное производство. Об этом 9 декабря журналистам сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

По его словам, 93 уголовных дела были расследованы СК РФ и его военными подразделениями, 68 — МВД, а ещё два — ФСБ.

Чайка заметил, что обвинительные заключения были вынесены по 109 делам в отношении 145 фигурантов. Ущерб от преступлений по ним составил более 20 млрд рублей.

В настоящее время суды уже вынесли более 90 решений в отношении свыше 100 человек по правонарушениям, ущерб от которых превышает 14 млрд.

Расследование ещё по 25 уголовным делам, абсолютное большинство из которых возбуждено по фактам хищений, продолжается. Причинённый по ним ущерб составил 6,8 млрд рублей, — приводит «Ъ» слова генпрокурора.

Ранее NEWS.ru передавал, что Благовещенский городской суд Амурской области приговорил к 11 годам колонии бывшего гендиректора ООО «УСИО», который обвинён в растрате при выполнении работ при строительстве космодрома Восточный.