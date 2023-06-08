Генпрокуратуру попросили закрыть все Telegram-каналы про Навального Глава ФПБК Бородин потребовал от Краснова закрыть все Telegram-каналы, связанные с Навальным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал от Генпрокуратуры закрыть все Telegram-каналы, ассоциированные с оппозиционером Алексеем Навальным, и наказать организаторов несанкционированных митингов. Соответствующее обращение, которое оказалось в распоряжении NEWS.ru, он направил главе ведомства Игорю Краснову.

Прошу Вас <...> провести проверку и инициировать блокировку телеграм-каналов экстремистской направленности: «Навальный», «Навальный LIVЕ», «Навальный/Митинги/Новости», «Навальный/Хабаровск», «Команда Навального» и др., — говорится в документе.

Также Бородин отметил, что соратники Навального, находясь за рубежом, продолжают призывать граждан выходить на митинги и добиваться смены власти, в том числе насильственным образом.

6 июня стало известно, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Навальному €40 тысяч за некачественное расследование его отравления. Согласно решению суда, не были учтены политические мотивы в этом деле и возможное применение запрещенного химического оружия. Россия перестала быть членом Европейской конвенции по правам человека в сентябре 2022 года, но в ЕСПЧ заявляют, что страна обязана исполнять решения, касающиеся действий, совершенных до выхода из Совета Европы.