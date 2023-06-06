ЕСПЧ обязал Россию заплатить Навальному за некачественную работу следствия ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному €40 тысяч за некачественное расследование его отравления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить оппозиционеру Алексею Навальному €40 тысяч за некачественное расследование его отравления. Как следует из решения суда, опубликованного на сайте ЕСПЧ, не были учтены политические мотивы в этом деле и возможное применение запрещенного химического оружия. Также ЕСПЧ постановил, что расследование не было доступным для проверки, из-за чего нельзя было идентифицировать и при необходимости наказать виновных.

Суд счел, что политический мотив должен был стать существенным элементом расследования. Но расследование не только не выявило возможную связь между инцидентом и общественной деятельностью Навального, но и серьезно не рассмотрело версию о преднамеренном покушении, — заявили в ЕСПЧ.

Суд также постановил, что результаты журналистских расследований были достаточно серьезными, чтобы привести к тщательной проверке со стороны российских властей. Как отмечается в решении, в СК РФ подавалось заявление на основе публикаций.

РФ перестала быть членом Европейской конвенции по правам человека в сентябре 2022 года, при этом в ЕСПЧ заявляют, что она обязана исполнять решения, касающиеся действий, совершенных до выхода из Совета Европы.

Алексей Навальный был госпитализирован в августе 2020 года в Омске. Затем немецкие врачи заявили, что установили, каким веществом он был отравлен.

4 июня представительство Евросоюза в РФ поздравило Алексея Навального с днем рождения. Также в ЕС обратились к российским властям с призывом освободить оппозиционера. В этот день в России и некоторых других странах прошли митинги в его поддержку.