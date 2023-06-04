Евросоюз поздравил Навального с днем рождения и призвал РФ его освободить

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Представительство Евросоюза в РФ поздравило Алексея Навального с днем рождения. Соответствующий текст опубликован в Telegram-канале представительства. В нем отмечается, что это уже третий день рождения политика, который он встречает в заключении. Также в ЕС обратились к российским властям с призывом освободить оппозиционера.

Поздравляем Алексея Навального с 47-летием! Ваш третий день рождения в тюрьме с момента Вашего смелого возвращения в Россию. <...> ЕС вновь призывает Россию к Вашему немедленному и безоговорочному освобождению, — говорится в сообщении.

В России 4 июня проходили акции, посвященные дню рождения Навального. По данным «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов), в 20 городах России на них были задержаны 106 человек.

22 марта 2022 года Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.

25 мая 2023 года в Мосгорсуд поступило новое дело оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняют в создании организации, покушающейся на данные людей, вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, призывах к экстремизму, финансировании экстремизма, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.