На Пушкинской площади в Москве задерживают людей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» публикует видеозаписи с задержаниями граждан на Пушкинской площади. Сообщалось, что 4 июня в столице должны проходить акции в честь дня рождения оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего тюремный срок. В центре города, а также в метро в связи с этим усилены полицейские патрули.

По информации канала, сотрудники силовых структур выборочно проверяют у москвичей содержимое их сумок и карманов, чаще всего у мужчин.

Согласно опубликованным кадрам, одного из мужчин задержали за надпись «ШИЗО», аббревиатура которого означает штрафной изолятор, куда нередко в последнее время отправляют Навального.

Один из мужчин вышел с плакатом с надписью «С днем рождения, Алексей! #free», его тут же увели в автозак.

Был задержан и мужчина с надписью «Берегите Россию», а другой гражданин, мирно сидевший на лавке, отказался показывать силовиками содержимое сумки, за что и был задержан.

Интерес у силовиков в том числе возник к гражданину, который пришел на Пушкинскую площадь с Конституцией и Уголовным кодексом РФ. Полицейские, как указывает канал, поинтересовались, «зачем ему столько конституций» после чего попросили показать содержимое его портфеля, и тот согласился. Задерживать его силовики не стали.

По данным «ОВД-инфо» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов), к 16:05 мск в столице задержаны как минимум 45 человек, из них четверо несовершеннолетние, а один журналист.

22 марта прошлого года Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.