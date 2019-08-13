https://static.news.ru/photo/2f3fb578-bdc9-11e9-9446-fa163e074e61_660.jpg Александр Куренной Фото: Александр Куренной/facebook.com

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что коррупции в России больше не становиться. Он пояснил, что ведомство за первое полугодие 2019 года выявило столько же преступлений в этой сфере, сколько и в аналогичном периоде 2018 года — 140 тысяч.

Значительная часть этих нарушений связана с неисполнением государственными и муниципальными служащими обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений — 37,3 тысячи. 32,6 тысячи из них — случаи предоставления неполных или недостоверных сведений о доходах и имуществе.

Множество коррупционных нарушений допускалось при осуществлении государственных и муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами и госимуществом, а также предоставлении услуг. В результате прокурорского вмешательства, отметил Куренной, к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 33 тысяч лиц, из них 469 уволены, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в мэрии Челябинска проверяют на коррупцию чиновников, которые занимались аукционом по продаже земли в Каштакском бору. Торги были отменены после вмешательства областного Минэкологии региона.