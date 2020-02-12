Более 11 тысяч нарушений прав дольщиков в строящемся жилье было зафиксировано Генеральной прокуратурой РФ в 2019 году. В ведомстве считают, что можно говорить о массовом характере подобных проступков.
Сообщение Генпрокуратуры по этому вопросу
Генпрокуратура в своём сообщении констатировала, что несмотря на принимаемые меры, многочисленные нарушения прав дольщиков продолжают выявляться в Башкирии, Бурятии, Туве, Краснодарском и Ставропольском краях, Амурской, Ивановской, Томской, Тюменской, Костромской областях и в других регионах.
Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Московской области выделили 86 млрд рублей на жильё обманутым дольщикам.
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