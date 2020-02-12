https://static.news.ru/photo/f1069108-4d9e-11ea-ad18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 11 тысяч нарушений прав дольщиков в строящемся жилье было зафиксировано Генеральной прокуратурой РФ в 2019 году. В ведомстве считают, что можно говорить о массовом характере подобных проступков.

Сообщение Генпрокуратуры по этому вопросу приводит «Интерфакс». 3,5 тысячи лиц были в административном или дисциплинарном порядке наказаны за случаи нарушений прав дольщиков. Также ведомство возбудило 163 уголовных дела. Самыми популярными нарушениями в этой сфере стали непредоставление отчётности застройщиками, публикация неполной и недостоверной информации, несоблюдение порядка строительства и сроков сдачи объектов. Также повсеместно выявляются случаи включения в договоры участия в долевом строительстве незаконных условий.

Генпрокуратура в своём сообщении констатировала, что несмотря на принимаемые меры, многочисленные нарушения прав дольщиков продолжают выявляться в Башкирии, Бурятии, Туве, Краснодарском и Ставропольском краях, Амурской, Ивановской, Томской, Тюменской, Костромской областях и в других регионах.

Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Московской области выделили 86 млрд рублей на жильё обманутым дольщикам.



