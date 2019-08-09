https://static.news.ru/photo/a144a1bc-babb-11e9-8518-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Данные Росстата, по которым женщина рожает первого ребёнка в 26 лет, прокомментировал Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По словам заместителя, в медицинской терминологии старородящими называют женщин, родивших первенца после 25 лет.

Безусловно, для нас это серьёзная, удручающая проблема. Хотя в Европе дела ещё хуже, потому что там женщины впервые становятся матерями обычно в 34 года. Но если в 26 лет женщина рожает только первого ребёнка, то это не очень хорошо как для матери, так и для малыша, — цитирует Онищенко « ФАН ».

В России в 2018 году большинство женщин родили первого ребёнка в 26 лет. Вторые роды проходили чаще всего у 30-летних мам, третьи — у 31-летних. Четвёртого ребёнка рожали женщины в 33 года, писал News.ru.