https://static.news.ru/photo/fd28d55e-ba73-11e9-812c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В России в 2018 году большинство женщин родили первого ребёнка в 26 лет. Вторые роды проходили чаще всего у 30-летних мам, третьи — у 31-летних. Четвёртого ребёнка рожали женщины в 33 года.

При этом в службе отмечают, что пятого ребёнка рожают в основном в 34 года. В 2018 году в России родились 1,6 млн детей.

Популярный возраст рождения первого ребёнка в стране не сильно изменился за последние годы. Однако средний возраст в целом по России увеличивается, отмечает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин, пишет RT .

По словам эксперта, это связано с изменением образа жизни россиянок, которые стараются больше времени уделять образованию и карьере.

Ранее News.ru писал, что эксперты Роскачества в преддверии нового учебного года подготовили рекомендации по выбору школьной формы. Прежде всего советуется проверять состав тканей и маркировку изделий.