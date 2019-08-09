https://static.news.ru/photo/cc141758-ba69-11e9-83cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты Роскачества в преддверии нового учебного года подготовили рекомендации по выбору школьной формы. Прежде всего советуется проверять состав тканей и маркировку изделий.

В маркировке должно быть чётко указано, для кого предназначено это изделие: маркерами служат указание возраста, слова «для детей», «для школьного возраста» или «для подростков», — говорится в сообщении.

В случае если такие пометки на одежде отсутствуют, вероятно, продукция создавалась для взрослых. А к такой одежде предъявляются менее строгие требования.

Что касается маркировки, то на одежде должны быть указаны страна производителя, наименование товара, название изготовителя и его местонахождение, а также дата.

В Роскачестве порекомендовали не пугаться синтетики в одежде. Напротив, она делает изделие прочнее, оно меньше трётся и лучше сидит.

Как ранее писал News.ru, в 2020 году в России планируется утвердить предварительный национальный стандарт на школьную форму. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.