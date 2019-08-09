https://static.news.ru/photo/37b4ae22-ba57-11e9-aff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: 16.mvd.ru/Global Look Press

В 2020 году в России планируется утвердить предварительный национальный стандарт на школьную форму. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, в документе планируется указать требования к прочности и стойкости материалов. Мантуров отметил, что уточнение требований к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные ткани не помогают сделать одежду комфортной из-за синтетической подкладки.

Министр отметил, что в стандарт на школьную форму будет содержать данные о характеристиках ткани, в том числе параметры прочности, а также стойкости при стирке, пишет газета « Известия ».

Сообщается, что первая редакция предварительного нацстандарта ожидается не позднее декабря 2019 года, а утвердить документ планируется в 2020-м.

Как ранее писал News.ru, школьный набор, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле подорожал на 2%, теперь он составляет до 10,7 тыс. рублей. При этом в Москве средний чек на основные товары для школьников почти в 1,5 раза выше среднероссийского — около 15 тысяч рублей.