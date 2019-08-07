Школьный набор, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле подорожал на 2% — до 10,7 тысячи рублей.
Согласно статистике оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в Москве средний чек на основные товары для школьников почти в 1,5 раза выше среднероссийского — около 15 тысяч рублей. Этот показатель вырос на 6% по сравнению с прошлым годом.
Среди товаров сильнее всего подорожали блузки и рубашки — на 30%, дойдя до отметки в 1,1 тысячи рублей. Средняя стоимость школьной формы составила 1,8 тысячи рублей, а наборы канцтоваров в среднем составили 645 рублей.
Эксперты, опрошенные газетой
Ранее News.ru писал о том, что необходимые для школы покупки обошлись в 2018 году родителям девочек дороже, чем родителям мальчиков.