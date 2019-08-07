https://static.news.ru/photo/e0387c68-67a0-11e9-a2ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Школьный набор, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле подорожал на 2% — до 10,7 тысячи рублей.

Согласно статистике оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в Москве средний чек на основные товары для школьников почти в 1,5 раза выше среднероссийского — около 15 тысяч рублей. Этот показатель вырос на 6% по сравнению с прошлым годом.

Среди товаров сильнее всего подорожали блузки и рубашки — на 30%, дойдя до отметки в 1,1 тысячи рублей. Средняя стоимость школьной формы составила 1,8 тысячи рублей, а наборы канцтоваров в среднем составили 645 рублей.

Эксперты, опрошенные газетой «Известия», рассказали, что родители всё чаще заказывают школьные принадлежности в интернет-магазинах, чтобы сэкономить деньги. Кроме того, активнее стали шить школьную одежду для детей в ателье.

Ранее News.ru писал о том, что необходимые для школы покупки обошлись в 2018 году родителям девочек дороже, чем родителям мальчиков.