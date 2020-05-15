Генетические особенности человека влияют на тяжесть течения COVID-19

https://static.news.ru/photo/9b0bcc26-96a7-11ea-ba11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора считают, что степень тяжести протекания заболевания, вызванного COVID-19, во многом зависит от генетических особенностей человека.

Генетические особенности человека определяют восприимчивость организма ко многим инфекциям, в том числе и к новому коронавирусу, — сообщили порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что эти особенности влияют и на эффективность проникновения вируса в клетку. Однако пока неизвестно, влияет ли COVID-19 на гены.

Как ранее писал NEWS.ru, медики из Китая и Канады успешно подавили коронавирусную инфекцию при помощи препарата для лечения гепатита С и рака. Речь идёт об интерфероне альфа-2. Это один из сигнальных белков иммунной системы.