Генерал объяснил, как ВСУ удалось преодолеть ПВО в Севастополе Генерал Липовой: ВСУ использовали банальную тактику прорыва ПВО в Севастополе

Фото: МО Украины

ВСУ использовали банальную тактику для прорыва российской противовоздушной обороны во время ночной атаки по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, они запустили большое количество снарядов с целью перегрузить ПВО.

Тактика банальная — массовое количество ракет. Надеются, что в суматохе что-нибудь проскочит, — сказал офицер.

Липовой отметил, что, как правило, первые ракеты сбиваются, последующие же обнаруживают в последний момент, так как они летят на предельно малой высоте.

Скорее всего, с этими тремя ракетами именно так и вышло, они шли на предельно малой высоте. Это специальная тактика: первые ракеты отвлекают, их обнаруживают наши средства ПВО, а летящие сзади идут еще ниже, и их обнаруживают слишком поздно, и они проскакивают, — объясняет он.

ВСУ нанесли удар по объекту в Севастополе ночью 13 сентября. По данным Минобороны России, по судоремонтному заводу было выпущено десять крылатых ракет. Семь из них удалось сбить, остальные попали в корабли, которые находились на ремонте.

Также сообщалось о попытке нанести удары тремя безэкипажными катерами. Всех их уничтожил патрульный корабль «Василий Быков».