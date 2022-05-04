Генерал ФСБ исключил появление нелегального оружия с Украины в России Генерал ФСБ Михайлов исключил появление нелегального оружия с Украины в России

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С началом спецоперации на Украине правительство России запустило регламент, чтобы не допустить попадания нелегального оружия с Украины на территорию РФ, рассказал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов. Он подчеркнул, что граница двух стран находится под пристальным вниманием сотрудников пограничных служб, пишет Lenta.ru.

Безусловно, риск того, что нелегальное оружие с Украины окажется на российском черном рынке, есть — но я бы его не преувеличивал. Сейчас граница с Украиной находится под пристальным контролем со стороны российских правоохранительных органов, там всех серьёзно проверяют, — уточнил Михайлов.

По словам генерала ФСБ в запасе, после каждой войны некоторые люди хотят забрать с собой оружие или гранаты в качестве сувениров. Он напомнил, что схожая ситуация была и после чеченской войны. Однако тогда, заверил Михайлов, был разработан чёткий регламент и всё оружие успешно изымалось.

Ранее Михайлов предрёк перемещение украинского криминала в Европу. По его словам, Запад не заинтересован долго содержать украинцев на свои деньги, поэтому им придётся заниматься криминалом.