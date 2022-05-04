Генерал ФСБ предрёк перемещение украинского криминала в Европу

Фото Axel Heimken/dpa/Global Look Press

В скором времени в Европу потянутся представители украинского криминала, и там начнутся «трудные времена». Об этом заявил в интервью Lenta.ru генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов. По его словам, Запад не заинтересован долго содержать украинцев на свои деньги, поэтому им придётся заниматься криминалом.

Парни с Украины в странах Западной Европы уже пытаются диктовать свои порядки, и это вызывает критику. Европейцам не нравится, когда приезжие указывают им, как жить, — сказал Михайлов.

Он отметил, что у многих приезжих украинцев наблюдается посттравматический синдром. При этом им требуется выживать в новых условиях, но «делать они ничего не хотят».

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов прокомментировал NEWS.ru информацию Службы внешней разведки о том, что польские спецслужбы ищут «договороспособных» представителей элиты Украины для формирования противовеса националистам. По его словам, в Польшу активно прибывают особо радикально настроенные украинские националисты, которые почти сразу начинают устанавливать свои порядки в криминальной среде. Польское же правительство не может противопоставить этому никаких мер, поскольку никогда не сталкивалось с такой ситуацией.