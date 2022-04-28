Генерал ФСБ рассказал о европейской угрозе от украинских националистов Генерал-майор ФСБ Михайлов предрёк Европе угрозу со стороны украинских националистов

Солдат вооружённых сил Украины / Фото shutterstock.com

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов прокомментировал NEWS.ru информацию Службы внешней разведки о том, что польские спецслужбы ищут «договороспособных» представителей элиты Украины для формирования противовеса националистам. По его словам, в Польшу активно прибывают особо радикально настроенные украинские националисты, которые почти сразу начинают устанавливать свои порядки в криминальной среде. Польское же правительство не может противопоставить этому никаких мер, поскольку никогда не сталкивалось с такой ситуацией.

Может наступить такое время, когда эти бандитствующие бандеровские группировки, пересекающие польскую границу, <...> будут править бал. Сегодня они будут устанавливать свои порядки в криминальной сфере, потом они будут захватывать предприятия, они будут пытаться войти во власть польскую, поэтому, конечно, для поляков сегодня очень важно <...> найти некий противовес, с помощью которого можно хотя бы каким-то образом обуздать вот эту экспансию, — пояснил генерал-майор.

Он отметил, что руководство Польши способствовало формированию своего рода антироссийского блока из числа «фашиствующих элементов Украины», однако не сразу поняло, чем сложившаяся ситуация грозит самой стране. Ситуацию усугубляет и то, что радикально настроенные националисты перемещаются в Польшу вместе с семьями и могут начать осваивать «новые формы бизнеса» под националистическими лозунгами.

Пройдет еще немного времени, [и] все трассы, которые идут от Берлина до Бреста, будут под контролем вот этих вот парубков. <...> А дальше пойдёт контроль за проституцией, контроль за наркотиками, за фальшивыми деньгами, контроль за торговлей людьми, ну и всё остальное, — заявил Михайлов.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Варшава и Вашингтон рассуждают о планах установления военно-политического контроля Польши над частью территорий Украины. По его словам, для «воссоединения» Польша должна ввести свои вооружённые силы на Украину под предлогом «защиты от российской агрессии», но в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна. Согласно предварительным договоренностям, операция будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».