Гендиректору РВК предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями

https://static.news.ru/photo/d9014858-a9a3-11ea-bc12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный департамент МВД РФ обвинил генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям.

Сразу после избрания меры пресечения в районном суде мы поехали к следователю, который предъявил обвинение моему подзащитному по тем возможным подозрениям, о которых шла речь ранее, — цитирует ТАСС защиту гендиректора.

Адвокат также добавил, что Повалко отказался признавать свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Как информировал NEWS.ru, 5 июня 2020 года глава РВК был отправлен под домашний арест. Ему запретили покидать место жительства, за исключением походов в поликлинику или больницу и явок в суд.