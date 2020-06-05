Главу РВК отправили под домашний арест

https://static.news.ru/photo/e591a5fe-a741-11ea-91b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Гагаринского районного суда/АГН «Москва»

Гагаринский суд Москвы избрал гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко меру пресечения в виде домашнего ареста.

Бизнесмену запрещено покидать место жительства, за исключением походов в поликлинику или больницу и явок в суд. Общаться он может только с ближайшими родственниками и своим адвокатом. Повалко также не имеет права пользоваться телефоном и Интернетом, кроме как в чрезвычайных случаях.

Ограничения будут действовать до 21 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Повалко проходит по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, руководство РВК могло использовать средства компании для инвестирования в личные проекты. Ущерб, по разным данным, оценивается в суммы от $600 тысяч до $22,7 млн. Бизнесмен себя виновным не признаёт.

Ранее NEWS.ru писал, что ареста Повалко добивается МВД. Он был задержан 4 июня. У него дома и в офисах РВК прошли обыски.