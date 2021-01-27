Гендиректора TikTok в РФ пригласили в Госдуму для разговора

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Генерального директора социальной сети TikTok в России Сергея Соколова пригласили в Госдуму для разговора, заявил руководитель парламентской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пескарёв. По его словам, у депутатов «накопились вопросы» к порталу.

Политик отметил, что в ГД заинтересованы в добросовестной работе зарубежных сетевых ресурсов на территории РФ, чтобы подобные сайты не нарушали законы страны, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пескарёва.

К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие, — резюмировал депутат.

Накануне с требованием не допускать распространения информации, вовлекающей подростков в противоправные действия, обратился Роскомнадзор к социальной сети TikTok. При этом в ведомстве обратили внимание на то, что в TikTok публикуются материалы с «призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях». Роскомнадзор аналогичные письма отправил всем соцсетям, информационным ресурсам и СМИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что допросы школьников начались в ряде регионов из-за участия в акциях протеста 23 января. Допросы проходят в рамках возбуждённого уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия. Следователи интересуются информацией о спонсорах, которые могли платить подросткам деньги за участие в митингах. Допросы проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Тобольске.