Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Семья актёра Владимира Этуша, скончавшегося 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет, на собственные средства поставила ему памятник. Мемориал расположен на Новодевичьем кладбище и выполнен в соответствии с прижизненными пожеланиями самого артиста.

В церемонии открытия памятника приняли участие вдова Этуша Елена, коллектив Театра Вахтангова, актёры, режиссёры, передаёт РЕН ТВ. Ранее News.ru писал, что тысячи поклонников Этуша пришли 12 марта к Театру имени...