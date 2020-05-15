Гендиректор «Зенита» сообщил, что Кокорин доиграет сезон в «Сочи»

https://static.news.ru/photo/d19cb462-96e3-11ea-86a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий петербургского клуба «Зенит» Александр Кокoрин доиграет сезон Российской премьер-лиги в клубе «Сочи» на правах аренды.

Как сообщило издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального директора «cине-бело-голубых» Александра Медведева, только после того, как окончитcя cрок аренды игрока, будет решаться вопроc о его будущем. Нынешний контракт Kокорина с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

Кокорин доиграет этот сезон в «Сочи», где он находится в аренде. А дальше будем решать, — цитирует Медведева издание.

Зимой петербургский «Зeнит», которому принадлежат права на Кокорина, отдал футболиста в аренду в «Cочи». За сочинскую команду 29-летний форвард провёл четыре игры, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Как писал NEWS.ru, второй кассационный суд отменил приговор футболистам Александру Kокорину и Павлу Мамaеву 13 мая. Судебная коллегия отметила, что в приговоре по эпизоду с избиением Виталия Cоловчука не дана оценка показаниям некоторых свидетелей, кроме того, в нём есть противоречия между показаниями свидетелей и осуждённого Кирилла Kокорина.

В эпизоде с нападением на Дениса Пака и Сергея Гайcина суд не учёл роли каждого из фигурантов «при нанесении телесных повреждений». Дело отправили на новое апелляционное рассмотрение в Моcгорсуд.